Atalanta verso Venezia in formato tridente: Cdk-Retegui-Lookman in attacco

Atalanta a Venezia formato tridente. Prende quota in casa nerazzurra la trazione anteriore per la gara di domenica 20 ottobre al «Penzo» (ore 15) contro i lagunari di Di Francesco. Gian Piero Gasperini sembra orientato a schierare dal 1’ il trio De Ketelaere-Retegui-Lookman, anche se resta in corsa per una maglia in attacco anche Samardzic.