Sport / Bergamo Città Domenica 08 Marzo 2026

Atalanta, via alla missione Bayern: de Roon, Zappacosta e Zalewski dal 1’

CALCIO. Dopo il 2-2 con l’Udinese in campionato, domenica 8 marzo i nerazzurri si sono allenati in vista dell’andata degli ottavi di Champions contro i tedeschi, martedì 10 a Bergamo alle 21. Arbitra il norvegese Eskås.

Nicola Zalewski in azione contro l’Udinese: il jolly italo-polacco dovrebbe rientrare dal 1’ contro il Bayern, martedì 10 nell’andata degli ottavi di Champions
Nicola Zalewski in azione contro l’Udinese: il jolly italo-polacco dovrebbe rientrare dal 1’ contro il Bayern, martedì 10 nell’andata degli ottavi di Champions
(Foto di Afb)

È scattata l’operazione Bayern Monaco in casa Atalanta. Archiviato il 2-2 con l’Udinese, i nerazzurri fanno rotta sull’andata degli ottavi di Champions contro la corazzata bavarese, martedì 10 marzo alla New Balance Arena (alle 21).

Come contro i friulani Palladino dovrà fare a meno di De Ketelaere, Raspadori, Scalvini (anche squalificato in Champions) ed Ederson. Escluso Cdk, che però domenica 8 ha iniziato ad allenarsi da solo sul campo, gli altri tre puntano la gara con l’Inter, sabato 14 a San Siro.

Contro il Bayern dovrebbero rientrare dal 1’ alcuni dei big lasciati inizialmente a riposo con l’Udinese, a cominciare da de Roon in mediana, Zappacosta a destra e Zalewski sulla trequarti. Possibile anche il rilancio da titolare di Djimsiti in difesa accanto a Hien e a Kolasinac. In attacco probabile conferma di Scamacca.

Designato nel frattempo l’arbitro della prima sfida contro i tedeschi. Atalanta-Bayern Monaco sarà diretta dal norvegese Espen Eskås.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
de roon
Atalanta
bayern monaco