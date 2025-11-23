Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 23 Novembre 2025

Atalanta, via all’operazione Eintracht: ipotesi Scamacca titolare in attacco

CALCIO. Dopo la sconfitta a Napoli al debutto di Palladino in panchina, i nerazzurri si sono allenati in vista della gara di Champions a Francoforte, mercoledì 26 (alle 21). In attacco tridente o conferma di Pasalic trequartista

Gianluca Scamacca in gol contro il Napoli, nel ko al Maradona: il centravanti potrebbe giocare dal 1’ mercoledì 26 in Champions contro l’Eintracht
Via all’operazione Eintracht. Dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli, all’esordio in panchina di Raffaele Palladino, domenica 23 l’Atalanta si è allenata in vista della gara di Champions League a Francoforte, mercoledì 26 alle 21.

Ai box Scalvini e il lungodegente Bakker, in Germania Palladino (al debutto in Champions) potrebbe lanciare in attacco dal 1’ Scamacca, come riferimento centrale del tridente completato da Lookman e da uno tra De Ketelaere e Samardzic nel 3-4-2-1, o in tandem con lo stesso Lookman nel 3-4-1-2 con Pasalic trequartista.

In difesa possibile chance dal 1’ per Kossounou.

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Atalanta