Atalanta, via all’operazione Eintracht: ipotesi Scamacca titolare in attacco

Via all ’operazione Eintracht . Dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli, all’esordio in panchina di Raffaele Palladino, domenica 23 l’Atalanta si è allenata in vista della gara di Champions League a Francoforte, mercoledì 26 alle 21.

Ai box Scalvini e il lungodegente Bakker, in Germania Palladino (al debutto in Champions) potrebbe lanciare in attacco dal 1’ Scamacca, come riferimento centrale del tridente completato da Lookman e da uno tra De Ketelaere e Samardzic nel 3-4-2-1, o in tandem con lo stesso Lookman nel 3-4-1-2 con Pasalic trequartista.