Atalanta, via all’operazione Parma: lunedì 18 la ripresa a Zingonia con Retegui

Comincia l’operazione-Parma in casa Atalanta . Dopo due giorni di riposo, lunedì 18 novembre i nerazzurri riprendono gli allenamenti in vista della gara di campionato di sabato 23 a Parma (alle 20,45) contro i ducali.

La squadra

A Zingonia è atteso Mateo Retegui, in campo a San Siro domenica 17 per Italia-Francia di Nations League, e sarà soprattutto l’occasione per fare il punto sull’infermeria. Per la gara al Tardini potrebbe arrivare la prima convocazione stagionale di Giorgio Scalvini, che nei giorni scorsi è tornato in gruppo, e dovrebbero essere disponibili anche Nicolò Zaniolo e Charles De Ketelaere. Più difficile il recupero di Berat Djimsiti e Sead Kolasinac, certa l’assenze di Davide Zappacosta oltre a quella di Gianluca Scamacca.