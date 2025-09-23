Atalanta, Zalewski fuori tre settimane. E anche Hien salta la Juventus

Nicola Zalewski fuori fino alla prossima sosta, Isak Hien potrebbe invece saltare solo la Juventus: questo l’esito degli esami a cui si sono sottoposti i due giocatori dell’Atalanta usciti malconci dal match contro il Torino. L’italo-polacco è quello messo peggio: lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Starà fuori circa tre settimane, dunque salterà Juventus, Bruges e Como. Probabilmente non partirà per la Polonia durante la pausa per le nazionali, con il rientro previsto per la ripresa della Serie A, il 19 ottobre contro la Lazio. Sta meglio Hien: risentimento fasciale al muscolo adduttore lungo sinistro, senza lesione. Pochissime le chance di vederlo sabato 27 settembre contro la Juve, ma potrebbe recuperare per il Bruges o almeno per il Como.