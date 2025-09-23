Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 23 Settembre 2025

Atalanta, Zalewski fuori tre settimane. E anche Hien salta la Juventus

CALCIO. L’italo-polacco tornerà dopo la sosta per le nazionali, lo svedese potrebbe recuperare per il match di Champions League con il Bruges.

Isak Hien e Nicola Zalewski sono stati costretti a lasciare il campo durante il match con il Torino
(Foto di Afb)

Nicola Zalewski fuori fino alla prossima sosta, Isak Hien potrebbe invece saltare solo la Juventus: questo l’esito degli esami a cui si sono sottoposti i due giocatori dell’Atalanta usciti malconci dal match contro il Torino. L’italo-polacco è quello messo peggio: lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Starà fuori circa tre settimane, dunque salterà Juventus, Bruges e Como. Probabilmente non partirà per la Polonia durante la pausa per le nazionali, con il rientro previsto per la ripresa della Serie A, il 19 ottobre contro la Lazio. Sta meglio Hien: risentimento fasciale al muscolo adduttore lungo sinistro, senza lesione. Pochissime le chance di vederlo sabato 27 settembre contro la Juve, ma potrebbe recuperare per il Bruges o almeno per il Como.

Ripresa con otto infortunati

L’Atalanta riprenderà ad allenarsi la mattina di mercoledì 24 a Zingonia con otto infortunati. Detto di Zalewski e Hien, torneranno dopo la sosta anche Giorgio Scalvini (lesione all’adduttore) e Sead Kolasinac (crociato rotto). Gianluca Scamacca è sempre alle prese con l’infiammazione al ginocchio. Concrete le possibilità di recupero di Charles De Ketelaere, e anche José Ederson spera, almeno per la panchina. Tornerà nel 2026 Mitchel Bakker.

