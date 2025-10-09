Sport / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025
Atalanta, Zalewski si allena in campo: probabile il rientro contro la Lazio
CALCIO. Giovedì 9 ottobre l’esterno italo-polacco ha lavorato individualmente mostrando progressi e si candida per la gara contro i biancocelesti alla ripresa del campionato, domenica 19 alle 18 a Bergamo
Buone notizie dall’infermeria in casa Atalanta nella settimana della sosta per le nazionali. Giovedì 9 ottobre Nicola Zalewski è tornato sul campo per proseguire il percorso di recupero dopo la lesione al bicipite femorale destro. L’esterno italo-polacco è in progresso e dovrebbe essere a disposizione di Juric per la gara di domenica 19 alle 18 alla New Balance Arena con la Lazio, alla ripresa del campionato.
Atalanta verso la Lazio
Contro i biancocelesti di Sarri l’Atalanta dovrebbe ritrovare anche De Ketelaere (ai box ma in Belgio con la nazionale), Scalvini e Kossounou, oltre a de Roon che ha scontato il turno di squalifica. Incerto, anche se teoricamente non lontano, il rientro di Scamacca e Kolasinac, mentre quasi certamente resterà ai box Bellanova oltre al lungodegente Bakker. I nerazzurri, senza nove nazionali, si alleneranno a Zingonia venerdì 10.
© RIPRODUZIONE RISERVATA