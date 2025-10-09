Atalanta, Zalewski si allena in campo: probabile il rientro contro la Lazio

Buone notizie dall’infermeria in casa Atalanta nella settimana della sosta per le nazionali. Giovedì 9 ottobre Nicola Zalewski è tornato sul campo per proseguire il percorso di recupero dopo la lesione al bicipite femorale destro. L’esterno italo-polacco è in progresso e dovrebbe essere a disposizione di Juric per la gara di domenica 19 alle 18 alla New Balance Arena con la Lazio, alla ripresa del campionato.