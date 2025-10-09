Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025

Atalanta, Zalewski si allena in campo: probabile il rientro contro la Lazio

CALCIO. Giovedì 9 ottobre l’esterno italo-polacco ha lavorato individualmente mostrando progressi e si candida per la gara contro i biancocelesti alla ripresa del campionato, domenica 19 alle 18 a Bergamo

Nicola Zalewski in azione contro il Torino. L’esterno polacco, ai box per un infortunio muscolare, dovrebbe tornare in campo domenica 19 contro la Lazio
Nicola Zalewski in azione contro il Torino. L’esterno polacco, ai box per un infortunio muscolare, dovrebbe tornare in campo domenica 19 contro la Lazio
(Foto di Afb)

Buone notizie dall’infermeria in casa Atalanta nella settimana della sosta per le nazionali. Giovedì 9 ottobre Nicola Zalewski è tornato sul campo per proseguire il percorso di recupero dopo la lesione al bicipite femorale destro. L’esterno italo-polacco è in progresso e dovrebbe essere a disposizione di Juric per la gara di domenica 19 alle 18 alla New Balance Arena con la Lazio, alla ripresa del campionato.

Atalanta verso la Lazio

Contro i biancocelesti di Sarri l’Atalanta dovrebbe ritrovare anche De Ketelaere (ai box ma in Belgio con la nazionale), Scalvini e Kossounou, oltre a de Roon che ha scontato il turno di squalifica. Incerto, anche se teoricamente non lontano, il rientro di Scamacca e Kolasinac, mentre quasi certamente resterà ai box Bellanova oltre al lungodegente Bakker. I nerazzurri, senza nove nazionali, si alleneranno a Zingonia venerdì 10.

