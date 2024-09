Atalanta, Zaniolo cerca il recupero per la Fiorentina. Martedì 10 la ripresa

Crescono le speranze in casa Atalanta: Sead Kolasinac e Nicolò Zaniolo puntano la Fiorentina. Kolasinac è alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro, Zaniolo deve recuperare da un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Venerdì 6 settembre entrambi hanno svolto lavoro individuale, ma sembrano in progresso e hanno buone chance di rientrare per la gara contro la Fiorentina, domenica 15 settembre (alle 15) all’esordio stagionale al Gewiss Stadium.