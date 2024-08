Atalanta: Zaniolo convocato per Torino, Sulemana costretto al forfait

Reclutati anche sei giovani

La squadra di Gasperini si presenta allo Stadio Olimpico Grande Torino con tante assenze: mancano Scalvini e Scamacca (crociato rotto), Toloi e Kolasinac (lesione al bicipite femorale), Bakker (risentimento al retto femorale), Lookman e Bellanova (che si allenano a parte e sono rimasti a lavorare a Zingonia) e come detto Sulemana , alle prese con una distorsione alla caviglia destra che segue il precedente problema a quella sinistra. I convocati sono 22: 16 giocatori della prima squadra più sei giovani, Palestra, Del Lungo, Cassa, Manzoni, Riccio e Tornaghi. Prima volta in una partita ufficiale in nerazzurro per Zaniolo, che ha superato la tendinite successiva all’intervento al piede: l’ex romanista potrebbe esordire, magari a gara in corso. La formazione: in porta ballottaggio tra Musso e Carnesecchi, difesa a tre con de Roon (alternativa Godfrey), Hien e Djimsiti, Zappacosta e Ruggeri in fascia, Ederson e Pasalic in mezzo e Brescianini (o Samardzic), De Ketelaere e Retegui in attacco nel 3-4-2-1.