Atalanta, Zaniolo osservato speciale. Tenta il recupero per il match col Toro

Mercoledì 21 la ripresa a Zingonia

La settimana scorsa Zaniolo ha svolto sempre sessioni di lavoro a livello individuale. Vedremo se alla ripresa della preparazione, mercoledì 21, il giocatore potrà già rientrare in gruppo rendendosi dunque disponibile per la trasferta di domenica 25 contro i granata di Vanoli (ore 18,30), reduci dal pareggio per 2-2 di San Siro contro il Milan (ma fino all’88’ i granata vincevano 2-0) oppure se avrà bisogno di più tempo per smaltire i fastidi della tendinite e dunque se ne riparlerà la prossima settimana in vista del super scontro contro l’Inter di San Siro venerdì 30 agosto.