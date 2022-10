Atalanta, Zapata e Musso recuperati. Djimsiti possibile titolare contro la Lazio

Non è invece escluso un ruolo da protagonista dal 1’ per Djimsiti che potrebbe essere preferito a Scalvini nel trio della difesa con il reparto completato da Demiral e Okoli . Per Zapata e Musso (che sta usando una maschera protettiva) probabile convocazione e panchina. I due che devono ancora mordere il freno sono Zappacosta e Toloi , frenati da problemi muscolari. L’obiettivo è di recuperarli per la sfida casalinga contro il Napoli del 5 novembre, se non per la trasferta di Empoli settimana prossima.