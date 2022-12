Atalanta, Zapata resta o se ne andrà? Tifosi divisi sul futuro del colombiano

È il destino di Zapata a tenere alta la curiosità della tifoseria nerazzurra. Ovvero chi è convinto che non appena ritrovata la condizione fisica tornerà a trascinare come nel recente passato il reparto offensivo a suon di gol . Altri, invece, manifestano dubbi su un totale recupero a partire dalla ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a La Spezia. Sulla permanenza a Bergamo della «pantera» colombiana dipenderà parecchio dalle proposte alla riapertura del mercato di riparazione invernale. Dai rumor pare che sino a questo momento, le richieste latitino. Insomma sembrano lontani anni luce i tempi di quando la valutazione dell’attaccante oscillavano tra i 40 e i 50 milioni di euro.