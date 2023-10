Atalanta, Zappacosta ko. Si scalda Hateboer, in attacco Scamacca dal 1’

Davide Zappacosta non ci sarà a Empoli. L’esterno nerazzurro è stato messo ko dall’influenza e non figura tra i convocati per la gara al Castellani, in programma lunedì 30 ottobre (alle 18,30). Tra i 23 arruolati da Gian Piero Gasperini figura il giovane Giovanni Bonfanti, centrale dell’Under 23, che resterà aggregato alla prima squadra fino al ritorno in gruppo di Palomino, per ora ai box al pari di Touré.