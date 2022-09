Atalanta, Zappacosta rientra in gruppo. Zapata ancora no. Scalvini e Ruggeri ko

La notizia positiva di mercoledì 28 settembre è che Zappacosta è rientrato in gruppo. L’esterno sembra dunque essersi messo definitivamente alle spalle il problema al retto femorale destro e potrebbe essere strappare la convocazione per la sfida di domenica 2 ottobre alle 18 al Gewiss Stadium contro la Fiorentina nell’ottava giornata di Serie A. Deve invece ancora mordere il freno Zapata , che si è infortunato un mese fa al flessore sinistro. Il colombiano continua a fare un percorso personalizzato di recupero per salvaguardare la sua muscolatura e ci sono dunque sempre meno possibilità che possa essere arruolato per la sfida ai Viola.