Atalanta, per Zappacosta la strada verso Roma è in salita: alto il rischio forfait

Torneranno in tre, difficilmente in quattro. Dopo la schiacciante vittoria di Berna, 6-1 contro lo Young Boys in Champions League, l’Atalanta scenderà in campo nel posticipo di campionato lunedì 2 dicembre, alle 20,45 sul campo della Roma, e riaccoglierà fra i disponibili Ederson, Sulemana e Scalvini, assenti in Svizzera per vari motivi: squalificato il primo, fuori dalla lista Champions il secondo, a riposo precauzionale il terzo. Chi invece all’Olimpico probabilmente non ci sarà è Zappacosta: il recupero non sembra probabile. L’esterno è fermo per una lesione al soleo e prosegue con le terapie, rimanendo quotidianamente sotto osservazione a Zingonia.