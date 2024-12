Atalanta, Zappacosta verso la convocazione: Gasp col 3-4-1-2

Crescono le chance di recupero per Davide Zappacosta in casa Atalanta a 48 ore dalla gara di Champions League contro il Real Madrid, martedì 10 al Gewiss (alle 21). Anche domenica 8, così come il giorno prima, l’esterno nerazzurro si è allenato parzialmente in gruppo e la sua convocazione per la sfida ai blancos sembra probabile.