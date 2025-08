Atalanta, a Zingonia test con il Monza: porte chiuse, ma diretta su YouTube

L’Atalanta, sempre in ritiro a Zingonia, mercoledì 6 agosto scenderà in campo alle 17 proprio al Centro Bortolotti per un test amichevole a porte chiuse contro il Monza, squadra retrocessa dalla Serie A nella scorsa stagione. La gara si disputerà a porte chiuse per motivi di carattere logistico/ organizzativo; il canale YouTube dell’Atalanta trasmetterà il match in diretta streaming in collaborazione con Bergamo Tv.

Bakker terapie, Kolasinac riabilitazione

Nessuna news rispetto al bollettino medico di martedì 5 agosto, data nella quale la squadra nerazzurra ha sostenuto una doppia sessione di allenamento: per Bakker solo terapie, per Kolasinac il solito lavoro di riabilitazione. Il tutto mentre mentre come noto Lookman, che avrebbe dovuto svolgere un lavoro personalizzato per recuperare dallo stiramento al polpaccio, non si è presentato per il secondo giorno di fila.