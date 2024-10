Atalantini in nazionale: Retegui e Bellanova sfidano De Ketelaere

Atalantini in nazionale al via, a partire dall’Italia. La settimana degli impegni internazionali dei nerazzurri comincia giovedì 10 ottobre all’Olimpico (alle 20,45) con Italia-Belgio di Nations League. Sarà un derby in famiglia tra Mateo Retegui e Raoul Bellanova, in azzurro, e Charles De Ketelaere con i Diavoli Rossi, anche se solo Retegui potrebbe partire titolare. Giovedì 10 sarà in campo anche Ibrahim Sulemana in Ghana-Sudan (alle 18 ad Accra) nel girone di qualificazione per la Coppa d’Africa.

Venerdì 11 i nerazzurri caleranno un tris. Sead Kolasinac, bosniaco d’origine ma tedesco di nascita, vivrà una notte speciale in Bosnia-Germania (alle 20,45 a Zenica), Isak Hien sarà in campo a Bratislava (20,45) in Slovacchia-Svezia, mentre Ademola Lookman giocherà Nigeria-Libia (alle 18 a Uyo) per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Sabato 12, fronte Nations, la chiusura del primo atto con Mario Pasalic in Croazia-Scozia (alle 18 a Zagabria) e Lazar Samardzic in Serbia-Svizzera (alle 20,45 a Leskovac).Secondo giro tra lunedì 14 e martedì 15.