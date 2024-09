Atalantini in nazionale, si comincia giovedì con cinque partite

Il camponato torna la prossima settimana con Atalanta-Fiorentina, domenica 15 al Gewiss Stadium, alle 15

Le altre due partite sono delle formazioni Under italiane: Ruggeri gioca Italia-San Marino a Latina alle 16,45 (qualificazioni all’Europeo U21) e Palestra a Znojmo alle 17 Repubblica Ceca-Italia (Élite League U20). Venerdì 6 Francia-Italia con Retegui, Bellanova e Brescianini (alle 20,45 a Parigi), Belgio-Israele (alle 20,45 a Debrecen, in Ungheria) con De Ketelaere per la Nations e Costa d’Avorio-Zambia (alle 21 a Bouaké) per le qualificazioni alla Coppa d’Africa con Kossounou. Sabato 7 Olanda-Bosnia (alle 20,45 a Eindhoven) con Kolasinac e Nigeria-Benin con Lookman (alle 18 a Uyo).