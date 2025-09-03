Sport / Bergamo Città
Mercoledì 03 Settembre 2025
Atalantini in nazionale, venerdì 5 poker azzurro a Bergamo contro l’Estonia
CALCIO. Quattordici i nerazzurri impegnati. Carnesecchi, Bellanova, Maldini e Scamacca (acciaccato) giocano in casa nel debutto del ct Gattuso. Giovedì 4 in campo Sulemana e Djimsiti, sabato 6 chiude Lookman con la Nigeria
Quattro nerazzurri in campo con l’Italia a Bergamo, venerdì 5 settembre (alle 20,45). Gli altri dieci nella sei giorni internazionali, con le qualificazioni mondiali come piatto forte e un’amichevole a contorno.
In chiave azzurra Carnesecchi, Bellanova, Maldini e l’acciaccato Scamacca sono i quattro moschettieri atalantini di Rino Gattuso che debutta sulla panchina della Nazionale contro l’Estonia nella rincorsa ai Mondiali 2026. Ma l’antipasto è in programma giovedì 4 a Gibilterra (alle 18) con in campo l’Albania di Djimsiti. Tre ore prima, alle 15, a N’Djamena, in Ciad, giocherà il Ghana di Kamaldeen Sulemana (e di Ibrahim Sulemana, appena passato al Bologna). Alle 20,45 Zalewski con la Polonia affronta l’Olanda a Rotterdam, mentre il Belgio di De Ketelaere va in Liechtenstein per fare bottino pieno con goleada.
Venerdì 5 (alle 20,45), oltre a Italia-Estonia, toccherà anche a Hien in Slovenia-Svezia a Lubiana, a Pasalic in Far Oer-Croazia a Torshavn e a Krstovic in Montenegro-Repubblica Ceca a Podgorica. Alle 21, ad Abidjan, c’è invece Costa d’Avorio-Burindi con Kossounou. Sabato 6 la chiusura del primo giro: alle 15 a Riga si gioca Lettonia-Serbia con Samardzic, alle 18 a Uyo Nigeria-Ruanda con Lookman. Da domenica 7 a martedì 9 la seconda tornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA