Atalantini in nazionale, venerdì 5 poker azzurro a Bergamo contro l’Estonia

Quattro nerazzurri in campo con l’Italia a Bergamo, venerdì 5 settembre (alle 20,45). Gli altri dieci nella sei giorni internazionali, con le qualificazioni mondiali come piatto forte e un’amichevole a contorno.

In chiave azzurra Carnesecchi, Bellanova, Maldini e l’acciaccato Scamacca sono i quattro moschettieri atalantini di Rino Gattuso che debutta sulla panchina della Nazionale contro l’Estonia nella rincorsa ai Mondiali 2026. Ma l’antipasto è in programma giovedì 4 a Gibilterra (alle 18) con in campo l’Albania di Djimsiti. Tre ore prima, alle 15, a N’Djamena, in Ciad, giocherà il Ghana di Kamaldeen Sulemana (e di Ibrahim Sulemana, appena passato al Bologna). Alle 20,45 Zalewski con la Polonia affronta l’Olanda a Rotterdam, mentre il Belgio di De Ketelaere va in Liechtenstein per fare bottino pieno con goleada.