Atletica / Bergamo Città
Sabato 07 Febbraio 2026

A Bergamo l’Urban Night Trail: oltre duemila atleti tra il Sentierone e Città Alta - Foto

LA CORSA. Antipasto della mezza maratona di domenica 8 febbraio. Sul gradino più alto del podio salgono Mauro Balzi e Nicole Ruggeri.

Luca Persico
Luca Persico

Bergamo

Non competitiva sì, ma a chi non piace vincerla? Per conferma vedi i sorrisi di Mauro Balzi e Nicole Ruggeri, i più veloci al termine dell’ottava edizione dell’Urban Night Trail dei Mille, antipasto - nella serata del 7 febbraio - alla Bergamo 21 Half marathon in programma domenica 8.

Il podio maschile
Il podio maschile
(Foto di Bedolis)
Il podio femminile
Il podio femminile
(Foto di Bedolis)

I più veloci

Il primo, 46enne di Oltre il Colle in divisa Gs Orobie, è stato il più veloce del comparto maschile (crono ufficioso 47’54”) precedendo di una manciata di secondi lo spagnolo Jon Pascal e il seriano Luca Assolari. La seconda, 37enne albinese in forza ai Gaaren be a hero, ha invece chiuso in 56’10”, imponendosi per una trentina di secondi su Silvia Zanchi, con Martina Ripamonti terza.

Gli atleti appena prima della partenza, sul Sentierone
Gli atleti appena prima della partenza, sul Sentierone
(Foto di Bedolis)

In due giorni 8mila atleti

Ben 2200 atleti di tutte le età hanno preso parte a una sfida partita alle 18 in punto da piazza Vittorio Veneto e chiusa sul Sentierone passando per 12,5 km di lunghezza e 800 metri di dislivello, facendo up e down per Città Alta e dintorni. Si è trattato dell’antipasto di una due giorni che, per la prima volta nella storia, porterà dalle nostre parti oltre 8 mila atleti.

