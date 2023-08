«Attenzione al Frosinone, ha messo in difficoltà anche il Napoli». Gasp: mai messo veti su Zapata

«Come sta Zapata? Sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Mi ero già espresso all’inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, alla vigilia del match contro il Frosinone.

Il mister smentisce di essere stato l’artefice del mancato passaggio alla Roma del centravanti dell’Atalanta: «Duvan gode della mia fiducia, è forte e se sta bene gioca - prosegue il tecnico nerazzurro -. In avanti abbiamo anche Muriel oltre a Lookman e ai nuovi De Ketelaere e Scamacca, per altri reparti non faccio nomi e non so chi verrà. Di sicuro il 31 agosto brinderò alla fine del calciomercato, assurdo che resti aperto a stagione cominciata».

«De Ketelaere? Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol all’esordio ha acceso l’attenzione su di lui in modo secondo me eccessivo. Le qualità del giocatore le conosciamo bene. Ha tutta la fiducia, è una trattativa che è andata avanti a lungo».

Sull’avversario della seconda giornata, Gasperini è netto: «Ha messo in difficoltà anche il Napoli, quindi dovremo metterci la massima concentrazione sapendo che le differenze di valori tra le contendenti sono minime - chiude -. Vedo un campionato molto equilibrato, con le big molto rinforzate. Noi abbiamo rinnovato e ringiovanito l’attacco».