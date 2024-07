AZ-Atalanta 2-2, finisce in parità il test dei nerazzurri in Olanda - Foto

L’Atalanta è piaciuta soprattutto dalla metacampo in su. Scamacca non ancora al top, ma gli altri - da Koopmeiners a Lookman, al subentrato De Ketelaere - hanno mostrato ottime cose. Meccanismi da registrare invece in difesa, sia per quanto riguarda i titolari, sia le alternative. Nel complesso comunque un test positivo per la formazione di Gasperini, nel cammino di avvicinamento alla Supercoppa del 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid.

Primo tempo

Il primo tempo si chiude con l’AZ in vantaggio per una rete a zero sull’Atalanta in campo in Olanda per l’amichevole in programma sabato 27 luglio. Gara interessante fra due squadre ancora comprensibilmente a corto di condizione che procedono a fiammate. Bene i padroni di casa nella fase iniziale, ma poi è salita in cattedra l’Atalanta che ha costretto a un paio di parate molto difficili il portiere avversario Zoet (conclusioni di Koopmeiners e Ruggeri) e ha sfiorato il gol in un altro paio di situazioni con tiri a lato di pochissimo di Koopmeiners e Lookman. Invece, proprio quando i nerazzurri sembravano aver preso in mano la situazione dopo aver retto l’urto iniziale degli avversari, è arrivato il gol che manda la squadra di Martens al riposo in vantaggio.