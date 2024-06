Azimut, l’ex top 100 Martin ricomincia dal Città dei Mille: battuto Cadenasso in finale

Dalle qualificazioni al titolo , eppure non si può dire che la vittoria dello slovacco Andrej Martin sia una sorpresa. Domenica 30 giugno Martin ha scritto il suo nome sull’albo d’oro del Trofeo Azimut sui campi del Città dei Mille, battendo in finale il giovane e promettente genovese Gianluca Cadenasso , al primo atto decisivo della carriera, con un doppio 6-3 in 93 minuti.

Il 34enne di Bratislava è un nome noto nel circuito e il più nobile nella storia del torneo Itf cittadino. Già numero 93 Atp Martin in carriera ha vinto 12 titoli Challenger e vanta un terzo turno al Roland Garros. Per l’ex top 100 il Trofeo Azimut segna di fatto un ritorno alla luce dopo due anni ai box per doping. Scontata la squalifica, a inizio giugno Martin è tornato a giocare e a sorpresa si è presentato al Città dei Mille per le qualificazioni: passato il turno preliminare Martin ha fatto valere esperienza e qualità sino alla vittoria finale.