Azzurri: Vicario ha la febbre, Spalletti convoca anche Carnesecchi

Luciano Spalletti corre ai ripari per tamponare le indisponibilità di Alessandro Bastoni (risentimento al polpaccio destro) e di Guglielmo Vicario (febbre) in vista del doppio impegno dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni agli Europei di calcio. Il ct azzurro ha chiamato il difensore della Roma Gianluca Mancini e il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi. Dopo gli esami strumentali effettuati nella mattinata di giovedì 16 novembre per il difensore dell’Inter Bastoni è stato «confermato il risentimento muscolare al polpaccio destro ed è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e pertanto farà ritorno al club di appartenenza».