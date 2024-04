Bagno di folla per l’Atalanta: a Zingonia circa 1.500 tifosi per l’allenamento

Dopo la festosa accoglienza di sabato al rientro dal Napoli (dove l’Atalanta ha vinto 3-0), nuovo bagno di folla a Zingonia per l’Atalanta all’allenamento pomeridiano di lunedì 1° aprile. Ad assistere alla seduta a porte aperte al centro sportivo Bortolotti di Zingonia circa 1.500 tifosi, con molti appassionati che non hanno trovato lo spazio sugli spalti, troppo piccoli per contenere tutto l'entusiasmo della tifoseria.