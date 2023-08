Baldini e i segreti di un oro olimpico: «Cari tecnici, non abbiate fretta con i giovani»

Segreti, aneddoti, immagini. E in mezzo alla sala lui, Stefano Baldini, oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene 2004, un pezzo di storia dell’atletica italiana. Martedì 29 agosto 150 persone hanno riempito la sala consiliare del Comune di Zogno per non perdersi una parola del 52enne olimpionico, ospite d’onore del convegno «Diventare grandi atleti si può?», promosso da Fidal Lombardia in collaborazione con l’Atletica Valle Brembana e l’amministrazione comunale della località brembana.