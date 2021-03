Ballarin dopo l’addio del Volley Bergamo: «Pronto a intervenire, ma non da solo»

Matteo Ballarin, azionista di riferimento e sponsor della Bergamo Basket Withu: «Credo nell’idea di una polisportiva: se sarà possibile coinvolgere anche altri imprenditori non mi tirerò indietro».

L’annuncio ufficiale dell’addio della famiglia Foppa Pedretti al Volley Bergamo – dopo una storia di successi lunga trent’anni – ha scatenato voci e ipotesi sul futuro della società e della pallavolo femminile d’alto livello in città, che a questo punto rischia seriamente di scomparire. E tra queste voci – alimentate anche dal fatto che la società ha annunciato la cessione gratuita del titolo sportivo per partecipare alla Serie A1, qualora dovesse rimanere a Bergamo – ce n’è una che ha cominciato a circolare negli ambienti sportivi bergamaschi. Riguarda la possibilità di realizzare una polisportiva che coinvolgerebbe, tra le altre, anche la Bergamo Basket 2014, massima espressione della pallacanestro maschile del capoluogo, militante in Serie A2 maschile. L’ipotesi prevedrebbe a capo di questa nuova struttura gli attuali vertici del sodalizio cestistico giallonero cittadino: l’azionista di riferimento, nonché main sponsor col marchio Withu, Matteo Ballarin e il neo presidente Enzo Galluzzo.