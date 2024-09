Balsamo, è agrodolce l’argento europeo: nel volatone generale la beffa l’olandese Wiebes

Si è data da fare, Elisa Balsamo, ma non ha retto allo spunto travolgente della 25enne olandese Lorena Wiebes, che alla propria collana di successi ha aggiunto sabato 14 settembre il titolo di campionessa europea. La polacca Daria Pikulik, terza, ha completato il podio, dietro alla piemontese di Sarnico. Perdere cosi fa male, molto male. Le azzurre hanno avuto la corsa in pugno fino all’ultimo chilometro. Tutte e sette, Balsamo, Consonni, Barbieri, Cecchini, Guarischi, Masetti e Confalonieri, facevano infatti parte del gruppo che pilotava la gara, e nel corso di 161 dei complessivi 262 km, sul circuito Heusden-Hasselt, hanno corso con grande attenzione. Non è da buttare il secondo posto della cuneese, semplicemente Wiebes ne ha avuta di più; 22ª la bergamasca Chiara Consonni.