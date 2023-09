Barcellona, Mondiale’73: Bergamo ricorda il trionfo di Felice Gimondi

La scultura in legno di una bicicletta stilizzata, otto biciclette originali che hanno firmato le imprese di una carriera, due giorni in piazza Dante per festeggiare i 50 anni del Mondiale di ciclismo vinto a Barcellona, il 2 settembre ’73. Mezzo secolo dopo, sabato 2 e domenica 3 settembre, in piazza Dante Bergamo ricorda e celebra uno dei suoi figli più amati, Felice Gimondi, il fuoriclasse di Sedrina che quel giorno di settembre a Barcellona regalò una giornata memorabile all’Italia bruciando allo sprint il giovane belga Freddy Maertens dopo aver sorpreso il fenomenale «cannibale» Eddy Merckx, il suo eterno rivale.

La due giorni è stata ideata e realizzata da Gianpaolo Sana, con Norma Gimondi, figlia di Felice, mentre l’opera in legno è firmata dallo scultore Emiliano Facchinetti da un’idea dello stesso Sana e del cavalier Domenico Bosatelli. Sabato 2 settembre il velo sulla scultura è stato sollevato dal sindaco Giorgio Gori, e da Tiziana Gimondi, la moglie di Felice con la figlia Norma. In piazza le istituzioni, con l’assessore regionale Lara Magoni, grandi nomi e volti del ciclismo di un tempo, tifosi di Felice, appassionati, turisti. «Quel giorno del ’73 è una data indelebile nella nostra storia come quella del Mondiale di calcio ’82. Ci eravamo presi l’impegno di dedicare un monumento a Felice e verrà collocato nel cuore della città», ha detto il sindaco Gori.

Domenica 3 dalle 10 alle 19