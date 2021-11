Basket, Casalmonferrato-Trevigio, sfida tra big di A2. Bergamo contro il Vicenza dell’ex Cece Ciocca

Casalmonferrato-Treviglio: sfida domenica 28 novembre in Piemonte (ore 18 il via) tra squadre in piena forma. Mascio forte di cinque vittorie consecutive; Casale a quota quattro. Per il team di coach Michele Carrea rientrare a casa con un blitz equivarrà mantenere il secondo posto in graduatoria dietro la corazzata Cantù inciampata nel primo flop stagionale nell’ultima gara. Una cosa è certa: sul parquet della cittadina del Monferrato si assisterà ad un basket brillante, figlio di contendenti votate a macinare canestri in quantità industriale. Le micidiali lingue di fuoco trevigliesi, Potts, Langston, Rodriguez, Reati, Sacchetti e Miaschi (tanto per citare i cecchini per eccellenza) sono chiamati a ripetere le eccellenti prestazioni sin qui fornite. Naturalmente si dovranno fare i conti con avversari che vorranno sfruttare al meglio un fattore campo risultato determinante in varie occasioni.

Bergamo sfida il Vicenza (domenica 28 novembre, ore 18, al PalaAgnelli). Un confronto dal quale la Withu cercherà l’immediato riscatto dal non annunciato scivolone di Padova (96-102). A chiederlo è una graduatoria non in linea con un roster che per qualità potrebbe ambire a posizioni migliori. In ogni caso si sono disputate solo otto giornate per cui incamerare subito altri due punti equivarrà a non perdere ulteriore terreno dalla capolista Mestre che sta volando con sei lunghezze di distacco. Vicenza è appena sotto capitan Savoldelli e soci ed è allenata dal bergamasco doc Cece Ciocca, l’allenatore che portò lo stesso team cittadino, allora sponsorizzato Comark, in serie A2.