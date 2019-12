Basket: è sfida fra Bergamo e Treviglio Domenica di derby al PalaAgnelli

Con l’obiettivo di interrompere la striscia aperta di nove sconfitte consecutive e di porre fine alla tradizione negativa che l’ha vista sconfitta in tutti e tre i derby con la Bcc Treviglio sinora disputati, la Bergamo Basket 2014, ultima in classifica (2 vinte-10 perse; 2-4 in casa), affronta i biancoblu trevigliesi, settimi (7-5; 4-2 in trasferta) con tre affermazioni nelle ultime sette gare disputate.