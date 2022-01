Basket, la Blu Basket sfida Assigeco Piacenza al PalaFacchetti

Opportunità per la Mascio di avvicinarsi ulteriormente alla capolista Udine che la precede di quattro lunghezze. È il calendario a proporlo visto che il team trevigliese se la vedrà al PalaFacchetti (domenica 23 gennaio, alle ore 18) con l’Assigeco Piacenza staccato di un paio di lunghezze. Fattore campo, dunque, da sfruttare al meglio . Mascio, per di più, caricata a dovere dopo la recente vittoria, sempre in casa, con la ex capoclassifica e blasonata Cantù. Un successo sicuramente meritato che ha confermato le ambizioni di spessore di una formazione costruita in estate per recitare appunto ruoli primari. L’ingaggio in fretta e furia dell’italo americano Sollazzo (in sostituzione giocoforza di Potts appiedato per la vicenda doping) ha ulteriormente incrementato la volontà di inseguire traguardi non affatto proibitivi.

L’esordio con Cantù di Sollazzo, ad onor del vero, non è stato strabiliante ma superate le fisiologiche difficoltà di ambientamento attendiamoci ben altro rendimento a cominciare proprio dalla sfida con Assigeco Piacenza . La sfida dell’andata vide la squadra di coach Michele Carrea soccombere per 84-69 pagando a caro prezzo il flop nel quarto iniziale terminato 28-11 per i locali. Una ragione in più, dunque, per riscattare quel Ko che aveva suscitato, allora, sostenibili perplessità sull’intero collettivo. Per fortuna, però, i tempi sono cambiati decisamente per il meglio.