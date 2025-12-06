Basket, la Tav in campo a Fidenza: è ora di rialzarsi dopo quattro sconfitte di fila
SERIE B NAZIONALE. I trevigliesi sono scivolati dal primo posto alla bagarre ai margini della zona playoff. Recuperato capitan Reati, sempre in dubbio Marcius.
Treviglio
La Tav Treviglio ha una ghiotta occasione per uscire dal periodaccio che l’ha vista costretta a incassare quattro sconfitte consecutive nella Serie B Nazionale del basket. La 15ª giornata del girone A la vede infatti ospite domenica 7 dicembre alle 18 del Fidenza, fanalino di coda della classifica.
I quattro stop di fila hanno fatto scivolare la squadra di coach Davide Villa dal primo posto alla bagarre ai margini della zona playoff a 16 punti, a -6 dalla vetta. Una situazione dalla quale rialzarsi, e l’avversaria sembra propizia: Fidenza ha vinto una sola partita, alla seconda giornata ad Agrigento. I biancoverdi trevigliesi hanno recentemente inserito il nuovo acquisto Matteo Galassi, e finalmente è tornato dall’infortunio il capitano Davide Reati, che ha esordito in stagione nella sconfitta infrasettimanale di mercoledì 3 al PalaFacchetti contro San Vendemiano. È sempre in dubbio, invece, il centro croato Aleksandar «Sandi» Marcius.
