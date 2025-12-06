Basket, la Tav in campo a Fidenza: è ora di rialzarsi dopo quattro sconfitte di fila

I quattro stop di fila hanno fatto scivolare la squadra di coach Davide Villa dal primo posto alla bagarre ai margini della zona playoff a 16 punti, a -6 dalla vetta. Una situazione dalla quale rialzarsi, e l’avversaria sembra propizia: Fidenza ha vinto una sola partita, alla seconda giornata ad Agrigento. I biancoverdi trevigliesi hanno recentemente inserito il nuovo acquisto Matteo Galassi, e finalmente è tornato dall’infortunio il capitano Davide Reati, che ha esordito in stagione nella sconfitta infrasettimanale di mercoledì 3 al PalaFacchetti contro San Vendemiano. È sempre in dubbio, invece, il centro croato Aleksandar «Sandi» Marcius.