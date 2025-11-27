Basket, la Tav Treviglio ingaggia l’esterno Galassi e rilascia il lungo Anaekwe

Galassi, un fisico possente

Partendo proprio da quest’ultimo, bolognese di 27 anni, è una guardia con fisico possente (185 centimetri per 85 chili) e caratteristiche da combattente. Uscito dalle giovanili di Virtus e Sg Fortitudo, passa poi per Pontevecchio (Serie C), Lugo, Ozzano, Bologna Basket 2016 e Brianza Casa Basket (Serie B). La crescita lo porta all’attenzione di Vigevano, che lo tessera nell’estate 2024 per il campionato di A2: in campo in tutte le 43 gare di campionato e playout, produce 5,6 punti in 16 minuti di impiego. Nato come tiratore, si è completato sia come giocatore d’attacco, sia come atleta dedito alla fase difensiva, dimostrando qualità, atletismo e tenacia.