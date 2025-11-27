Basket, la Tav Treviglio ingaggia l’esterno Galassi e rilascia il lungo Anaekwe
SERIE B NAZIONALE. La società biancoverde si muove sul mercato con due movimenti. La squadra è reduce da tre sconfitte e ora è nel gruppone delle quinte in classifica.
Si muove il mercato della Tav Treviglio, che le recenti tre sconfitte consecutive hanno fatto scivolare dalla vetta al gruppone delle quinte in classifica della Serie B Nazionale del basket (girone A). Lascia la Bassa un lungo, Simon Obinna Anaekwe, arriva al PalaFacchetti un esterno, Matteo Galassi. Due movimenti che produrranno delle variazioni a livello tattico nello scacchiere di coach Davide Villa.
Galassi, un fisico possente
Partendo proprio da quest’ultimo, bolognese di 27 anni, è una guardia con fisico possente (185 centimetri per 85 chili) e caratteristiche da combattente. Uscito dalle giovanili di Virtus e Sg Fortitudo, passa poi per Pontevecchio (Serie C), Lugo, Ozzano, Bologna Basket 2016 e Brianza Casa Basket (Serie B). La crescita lo porta all’attenzione di Vigevano, che lo tessera nell’estate 2024 per il campionato di A2: in campo in tutte le 43 gare di campionato e playout, produce 5,6 punti in 16 minuti di impiego. Nato come tiratore, si è completato sia come giocatore d’attacco, sia come atleta dedito alla fase difensiva, dimostrando qualità, atletismo e tenacia.
Come detto, lascia la Tav (rescissione consensuale) il lungo Simon Obinna Anaekwe, che fin qui aveva contribuito alla causa trevigliese con 5,5 punti e 5,9 rimbalzi di media. Si è già accordato con la Ucc Assigeco Piacenza, squadra che ha sconfitto Treviglio proprio nella giornata di campionato (la 12ª) appena andata sul parquet.
