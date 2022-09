Basket, Mascio con Cremona in Supercoppa. BB14 in amichevole contro il Pavia

Terzo e ultimo appuntamento della Mascio nel girone eliminatorio della Supercoppa della Lega Basket. Si gioca sabato 17 settembre al PalaFacchetti (alle 20.30 il pronti via) contro la Vanoli Cremona appena retrocessa dalla massima divisione nazionale . Occasione per il team trevigliese di accedere alla successiva fase del torneo: bisognerà, però, battere gli avversari di turno. Nelle precedenti sfide capitan Sacchetti e compagni hanno vinto entrambe le gare disputate contro Piacenza (in casa) e Juve Cremona (fuori) mentre Cremona si è imposta sui cugini dello Juvi e perso con Piacenza.