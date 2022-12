Basket, Mascio conferma le ambizioni estive. BB14, da salvaguardare la serie B

Il terzo posto della Mascio al termine dell’andata può ritenersi in linea con i dichiarati obiettivi della dirigenza in estate. Tanto più che chi la precede è avanti (Cremona) di un paio di lunghezze e la capolista Cantù di quattro. Solo gli incontentabili (ne esistono, comunque, un buon numero) sono puntualmente soliti manifestare una insoddisfazione a nostro avviso fuori luogo. Sin qui la classifica ha parlato con chiarezza: le prime tre con l’aggiunta della quarta Torino (penalizzata di tre punti) possono ambire al salto nella massima divisione nazionale. Prepariamoci, dunque, a un girone di ritorno frenetico perché prevedibilmente equilibrato. Importante, in casa trevigliese, mantenere i dovuti equilibri a largo spettro. Prossima gara di campionato il 4 gennaio (prima ritorno) al PalaFacchetti contro il fanalino di coda Stella Azzurra. Il 29 dicembre, quarti finale di Coppa Italia: Cento-Mascio.