Basket: Mascio, inatteso scivolone al PalaFacchetti. Chiusi si assicura la terza sfida playoff

Inatteso scivolone casalingo della Mascio con Chiusi che si avvantaggia nelle sfide playoff. Risultato finale 76-70. È, dunque, 2-1 per il team senese con gara quattro in programma di nuovo al PalaFacchetti domenica 15 maggio con inizio alle ore 18. Per la Mascio sarà vietato perdere altrimenti niente bella la prossima settimana sul parquet dell’impianto sportivo di Chiusi e di conseguenza eliminazione dagli stessi playoff.