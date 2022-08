Basket, Mascio Treviglio: esordio in campionato a Roma, poi al PalaFacchetti contro Latina

Per la Mascio Treviglio niente esordio al via del campionato del 2 ottobre. Nella prima sfida di regular season (terminerà il 26 marzo) che precederà quella a «orologio» i trevigliesi osserveranno un turno di riposo essendo il girone composto da un numero dispari di formazioni (tredici). Il team di coach Michele Carrea inizierà pertanto la domenica successiva (quella del 9) a Roma contro il quintetto locale. Si presenterà, invece, davanti ai tifosi il 16 ottobre al PalaFacchetti (ore 18) ospitando il Latina. Quindi il big match a Cantù (23/10) contro la nobile nonché ambiziosa squadra; dopodiché di nuovo in casa con Torino il 30 ottobre .