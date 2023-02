Basket, situazione sempre più critica per la BB14 e il ricordo va al 2018

La situazione precaria della BB14 ci riporta al marzo 2018 quando per riuscire a non retrocedere dall’A2, patron Massimo Lentsh esonerò Cece Ciocca per ingaggiare in fretta e furia il coach pesarese Gian Carlo Sacco a 8 turni dalla fine della regular season, allo stesso tempo prese anche lo statunitense Damian Hollis da Varese che terminò la stagione con una media di 17 punti a gara e una serie infinita di assist. Ebbene quelle scelte furono azzeccatissime, tanto che la squadra inanellò un’incredibile serie di sette vittorie consecutive e potè così festeggiare la salvezza senza nemmeno ricorrere ai rischiosi play out.