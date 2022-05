Basket, tonfo casalingo per Treviglio. Withu, agevole blitz a Jesolo

I trevigliesi, con il quinto i posto, si allineano ai nastri di partenza dei play off affrontando domenica 8 maggio Chiusi che godrà però del fattore campo . Ci si poteva attendere qualcosa di più anche se le assenze per infortunio di capitan Reati e compagni può aver inciso sul tutto. Non eccezionale l’apporto dell’esordiente Cipolla (4 punti, 1 rimbalzo in 19 minuti). I due quarti iniziali parlano a favore di Ferrara: 12-21 al 10’ e 35-43 all’intervallo lungo. Il team emiliano si certifica sin dall’inizio superiore sia nei tiri pesanti sia a rimbalzo . Copioni in pratica identici nei successivi quarti con la Mascio puntualmente a rincorrere i dinamici contendenti. Da segnalare, comunque, che i locali - a meno di un minuto e mezzo dalla conclusione - erano riusciti a portarsi a meno tre (73-76) ma Ferrara è riuscito a gestire il pur minimo vantaggio fino al sospirato suono della sirena.

Agevole come dalle previsioni della vigilia il successo fuori casa della Withu contro Jesolo : 84-67 il verdetto. Soltanto per venti minuti i veneti hanno tenuto testa alla formazione orobica (18-14 e 31-30 i parziali) per poi soccombere in maniera netta e inequivocabile. Del resto la classifica parla chiaro con la Withu quinta (e con in tasca il lasciapassare ai playoff con una giornata di anticipo rispetto al termine della regular season). E dire che la squadra di coach Devis Cagnardi non disponeva dei pezzi forti Negri e Ihedioha. Isotta e Dell’Agnello i mattatori della serata con 18 punti messi a segno. Bene anche Savoldelli e Sodero (16 per entrambi).