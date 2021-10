Basket, Treviglio e Bergamo nel weekend impegnate a Milano e Monfalcone

Trevigliesi in scena a partire dalle 20,30 al Palalido di Milano contro l’Urania; a Monfalcone il team cittadino (alle 19,30) contro la formazione locale. Mascio chiamata a un blitz per risalire in fretta una classifica che la vede posizionata al centro. Il bilancio di due vittorie e altrettanti flop non è certo ottimale per una formazione confezionata per puntare in alto. Segni di ripresa capitan Reati e compagni l’hanno evidenziati superando nel finale al PalaFacchetti la corazzata Udine nell’ultimo impegno del torneo. Impegno agonistico e un maggior amalgama del collettivo sono risultati le armi dell’applaudito successo. Elementi che non dovranno mancare nella sfida con l’Urania che conta all’attivo un’unica vittoria. Coach Michele Carrea dispone di tutti i titolari. Previsti un buon numero di trevigliesi al seguito della squadra.

Alla Withu si chiede di risollevarsi dalla non annunciata sconfitta casalinga di domenica scorsa con il Fiorenzuola (Piacenza). Monfalcone (un successo e tre Ko) non è avversaria da far tremare i polsi. Viceversa la squadra dell’allenatore Devis Cagnardi si avvale di un roster in grado di ambire a posizioni di un certo spessore. Acquisire di nuovo la posta in palio in Friuli sarebbe importante per tallonare la vetta della graduatoria tenuta da Mestre, sola compagine ancora imbattuta. Da auspicare che l’ala-centro Ihedioha riprenda di colpo a trascinare la squadra con entrate travolgenti nel pitturato. Ce n’è fortemente bisogno...