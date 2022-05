Basket: Withu, pareggiati i conti con Legnano. Tutto rimandato alla bella di mercoledì

Cin cin per la Withu che vincendo di nuovo con Legnano, a Bergamo, disputerà la bella dei quarti di finale playoff in trasferta mercoledì 25 maggio (ore 20 il pronti via). È stato un canestro di Sodero a 4 secondi dal termine a sbloccare definitivamente la sfida sancendo il definitivo verdetto di 76-74. Il successivo tiro dalla grande distanza di Casini che se realizzato avrebbe certificato il sorpasso non è andato a segno. Giustificata euforia di giocatori e staff tecnico al suono della sirena sul parquet di marca orobica e di un buon numero di tifosi sugli spalti del PalaAgnelli, autori di un incessante sostegno alla generosa squadra.