BB14 battuta anche a Monfalcone: avversari con organico superiore

Niente riscatto per la BB14 impegnata sabato 19 novembre a Monfalcone. Il team orobico, dopo la batosta interna contro la corazzata capolista Orzinuovi, torna sconfitta dal Friuli per 85-72. Capitan Simoncelli e compagni sono riusciti a fronteggiare i padroni di casa sino all’intervallo lungo finito in perfetta parità (46-46). Ma al rientro dagli spogliatoi Monfalcone ha fatto valere la superiorità di un organico decisamente più completo. Alla mezz’ora infatti Monfalcone aveva fissato il parziale a 64-56. Gestire poi il discreto margine nell’ultima frazione è risultato per Monfalcone piuttosto facile.