BB14, l’amichevole di Piacenza è durata soltanto 16 minuti

Sospensione dovuta alle infiltrazioni d’acqua che avevano reso viscido il parquet di gioco. Capita anche questo! Disputati 10 minuti il quintetto di casa conduceva 26-10 . Bergamaschi oltremodo imprecisi: note positive, invece, si sono riscontrate in difesa per la buona incisività sotto l’aspetto agonistico. Sodero e Isotta i migliori marcatori con 5 e 4 punti rispettivamente realizzati. La pari categoria Piacenza non è che abbia convinto molto di più anche se all’imprevisto definitivo stop conduceva 31-19. Una dozzina di lunghezze di scarto che hanno, comunque, certificato una superiorità consistente sotto molteplici aspetti. E sabato 1 ottobre inizierà il campionato. BB14 non soltanto in organico con tre senior (Simoncelli, Sodero, Genovese) ma con il resto del roster imbottito di giovani. Rigoroso ribadire in ogni occasione che guai storcere il naso ricordando che presentarsi ai nastri di partenza della serie B rappresenta già motivo di soddisfazione e di orgoglio.