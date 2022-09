BB14 sconfitta nella Supercoppa: battuta dal Brianza nel finale

Si è trattato di un match equilibrato che ha visto la formazione brianzola superare i locali per 89-87 nel finale. BB14 e Brianza si sono sfidate con pari impalcatura qualitativa per quanto concerne i rispettivi organici. Nelle fila orobiche ha esordito l’esperto Genovese (assente in precedenza per acciacchi) il quale ha evidenziato subito il copione che lo contraddistingue basato su esperienza e una particolare confidenza con il canestro. Tenuto a riposto precauzionale per acciacchi capitan Simoncelli . Il quintetto cittadino ha accusato lacune dovute alla fase di rodaggio dopo tre settimane dall’inizio della preparazione al nuovo campionato.