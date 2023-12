BB14, sconfitta a Oderzo (82-80): verdetto deciso nel finale di gara

In ogni caso la prestazione della formazione orobica è da giudicare positiva soprattutto per l’intensità agonistica evidenziata lungo l’arco degli interi quaranta minuti di gioco. Un peccato aver lasciato ad Oderzo la posta in palio: diversamente la squadra di coach Grazzini avrebbe concluso solitaria nelle vesti di meritata capolista il girone di andata. Adesso, invece, sempre la BB14 è sì ancora in testa alla classifica ma inseguita da Pordenone distanziata di un paio di lunghezze ma con la partita contro Iseo da recuperare.