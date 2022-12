BB14, stop alla serie negativa: ritorno al successo con Lumezzane

Un ritorno alla vittoria meritato che premia il team cittadino in virtù di una prova gagliarda e al tempo stesso tatticamente pressoché perfetta . Quattro tempi confezionati da capitan Simoncelli con la giusta carica agonistica coniugata con scelte tecniche azzeccate predisposte da coach Gabriele Ghirelli. BB14 sempre in vantaggio: 18-13 al 10’ minuto; 34-29 al ventesimo; 52-41 alla mezzora. Simoncelli (16), Genovese (19) e Manenti (12) non solo in doppia cifra nelle marcature ma anche pedine da porre sul piedestallo per come hanno interpretato la gara. A fine partita tutta la squadra è stata festeggiata dai tifosi che dagli spalti dell’impianto sportivo di via Statuto li hanno sostenuti a piena voce durante l’intero confronto . Mandando ko i bresciani, nel turno infrasettimanale di recupero, la BB14 ha così raggiunto gli stessi nella zona di centro classifica. E, adesso, avanti con la prossima sfida, ancora casalinga di sabato 3 dicembre contro Ragusa invischiata in piena zona retrocessione. Una ghiotta occasione per dar seguito alla serie vincente.