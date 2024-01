La classe 1998 di Clusone con questi due risultati resta al comando della classifica generale di Coppa. «Bello essere in testa alla Coppa - ha raccontato Bellini -, ma quest’anno c’è sempre stato qualcosa che non mi ha consentito di esprimermi come volevo. Io continuerò a mettercela tutta: prima o poi la ruota girerà». Maria Eugenia Boccardi, 23enne di Rovereto e da quattro anni nell’UnderUp Ski di Parre, ha centrato la doppietta vincendo sia l’individuale pattinata, sia la gara in alternato e salendo così in terza posizione nella generale.