Bellini, doppietta e rinascita in Coppa Europa: trionfo in Repubblica Ceca

Un doppio sorriso, una rinascita , un tabù infranto. Martina Bellini non aveva mai vinto nella Coppa Europa di sci nordico, ma ha scelto la tappa di Fesa Cup (il circuito continentale dedicato ai paesi mediterranei, alpini e mitteleuropei) a Jakuszyce, in Repubblica Ceca, per spezzare il sortilegio e sorridere due volte . La 25enne di Clusone ha piazzato prima la zampata vincente nella 10 km individuale skating , precedendo l’altoatesina Sara Hutter e la tedesca Amelie Hofman e firmando la prima vittoria stagionale delle azzurre nel circuito. Poi ha siglato la doppietta andando a segno nella mass start di 20 km in tecnica classica lasciandosi alle spalle la tedesca Theresa Fuerstenberg e la ceca Barbora Havlickova.

«È stata una liberazione»

«Spero essermi sbloccata e che da adesso in poi fili tutto per il verso giusto», ha sorriso la clusonese. «Non avevo mai vinto in Coppa Europa e quindi vale ancora di più. Mi sentivo qualcosa dentro, anche magico, è stata un po’ una liberazione», ha commentato Martina. In campo maschile bene i portacolori dell’UnderUp Ski Team di Parre con il livignasco Nicolò Cusini 6° nell’individuale e 10° nella mass start e il trentino Fabio Longo 9° e 15°.