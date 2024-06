Belotti e Casalini al debutto in un’Europeo. L’obiettivo è fare un pieno di esperienza

Debutto in Nazionale maggiore a una grande competizione internazionale per Stefano Belotti e Francesco Casalini. I due giovani bergamaschi (entrambi classe 2004) difenderanno infatti i colori dell’Italia agli Europei di tuffi in corso a Belgrado. Una Nazionale sperimentale perché i big azzurri non partecipano alla rassegna continentale in quanto impegnati nella preparazione alle Olimpiadi. A Belgrado c’è anche Davide Pasinetti, tecnico della Bergamo Tuffi, da sempre allenatore dei due gioiellini bergamaschi.